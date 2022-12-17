شكرا لقرائتكم خبر عن "الدلع كله" أحدث أغانى هيفاء وهبى بتوقيع محمد مصطفى ملك ورامى سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية جديدة تحمل اسم "الدلع كله" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع رامي سمير، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتنتمى إلى طابع أغانى المقسوم كما أكد شاعر الأغنية في تصريحات لـ"الخليج 365" .

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أحدث أغنياتها بعنوان "تيجى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان غريب، وميكس وماستر سليمان دامين، والكليب من إخراج سالم الترك.

وفى سياق آخر، أوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" الذى صورت أغلب أحداثه في فرنسا الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.