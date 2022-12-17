شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى على WATCH IT فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة WATCH IT عن عرض فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني يوم 19 ديسمبر الحالي، ضمن خطتها لإطلاق عدد كبير من الأعمال الحديثة التي تعرض للمرة الأولى وتكشف الفترة المقبلة عن سلسلة كبيرة من الأعمال الحديثة التي تعرض على المنصة.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن «تامر حسني»، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.