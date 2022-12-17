شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور كندة علوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة كندة علوش والمخرج يسري نصر الله والمخرج أشرف فايق، والمهرجان يستمر فى الفترة من 17 - 22 ديسمبر بقاعة مركز الإبداع الفني - سينما الهناجر- سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وجميع العروض مجانية.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية من الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.



مهرجان القاهرة للفيلم القصير



مهرجان القاهرة للفيلم القصير

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية كلا من: المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة العربية كلا من: المخرج السينمائى أشرف فايق رئيسا للجنة والممثلة لبنى ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.

وتتضمن قائمة الأعمال المشاركة فيلم HAIR TIE, EGG من الصين وإخراج لو رونكسياو، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت في التفكير بالأمر مجددا.

كما يشارك أيضا فيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدور قصته في ليلة شتوية في أتلانتيك سيتي، حيث يجب على مدير كازينو أن يحسب إخفاقاته الأبوية عندما يحتاج ابنه الجامح إلى مساعدة للخروج من مأزق.

وتضم القائمة أيضا أفلام North Pole من مقدونيا وصربيا، وThe Criminals إنتاج فرنسي رومانس مشترك، وLive till I die من السويد، وThe Tiktoker من الكاميرون، وBolide و4 AM من فرنسا.