شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف عن تعاونه مع على الحجار وأنغام فى أغنيات من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر تعاونه مع على الحجار وأنغام فى أغنيات من ألحانه، إذ أعلن تحضيره لأغنية للنجم على الحجار بعنوان "اضحك" من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

كما وعد النجم مصطفى قمر النجمة أنغام بإعداد عدد من الأغنيات وعرضها عليها للاختيار من بينها، موضحا أنه يتمنى أن تتغنى أنغام بأغنية من ألحانه، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج أنغام الذي يعرض على قناة dmc.

وقال مصطفى قمر خلال اللقاء إنه لحن لعلي الحجار أغنيات "بنات الريف" و"يمامة"، ويحضر لأغنية أخرى بعنوان "اضحك" ، كما عبر عن أمنيته بأن يلحن أغنية لأنغام ووعدها بأن يعرض عليها أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة، وردت أنغام: "أتمنى.. ده أنا نفسى ده شرف ليا".

وتحدث مصطفى قمر عن كواليس أغنية "زحمة الأيام" التي جمعته بجيل التسعينيات حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس ، وقال إن الشاعر سامح العجمى عرض عليه فى البداية أن يغنى الأغنية وحده، لكنه لم يتقبل الفكرة، وقال: العجمى قال لى حميد عجبته الأغنية، بعد كدة اقترح أغنيها معه، والملحن أشرف سالم عرض على إيهاب توفيق المشاركة معانا بعد كدة اقترحوا هشام عباس".