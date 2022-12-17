شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يروج لعمل فنى جديد بـ"لوك" مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم هانى شاكر لعمل فنى جديد من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بـ"نيو لوك" جديد ، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، والعمل الفني عبارة عن أغنية يتم طرحها تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد.

يحيى النجم هانى شاكر، حفلتين فى ليلة رأس السنة في لبنان الأولى يوم 30 ديسمبر والثانية يوم 31 ديسمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

أعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عددية، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

وكان هانى شاكر قد قدم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية منذ فترة قريبة، واعتذر عن تلك المهمة بعدما قضى مت يقرب من عامين، وبسبب الخلافات قدم اعتذاره، وأقيمت الانتخابات وفاز بها النقيب مصطفى كامل.