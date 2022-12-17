شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يغنى "عز العرب" فى استعراض موسيقى بين شوطى نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى مطرب الراب ويجز أغنية "عز العرب" فى استعراض موسيقى راقص بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين وفى أرض ملعبها، فى إنجاز عالمى جديد للفن المصرى.

وكان الفيديو الموسيقى للأغنية الذى أخرجه المصرى على العربى وأطلقته الفيفا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب قد حقق نجاحًا ساحقًا وكبيرًا ونسبة مشاهدات كبيرة جدًا.

الأغنية استلهمها ويجز وعلى العربى من فكرة لحسين عبد الله الذوادى أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية وأحد مسئولى تنظيم كأس العالم بقطر.

على العربى صاحب الفيلم الوثائقى الشهير كباتن الزعتري، ومدير التصوير لها فوزى درويش ومصممة الرقصات بها ليلى غالب. وغناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصرى الشهير ويجز.

الجدير بالذكر أن على العربى وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقى كباتن الزعترى الذى أخرجه وأنتجه على العربى وفاز بالعديد من الجوائز العالمية. وقدمت إدارة مهرجان صاندانس العالمى التهنئة للمخرج على العربى بنجاح الأغنية.