شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أسرة مسلسل "ضرب نار" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، تصوير المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، حيث جمعت المشاهد الأولى ياسمين عبد العزيز والعوضى وبدرية طلبة وسهير المرشدى، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى الديكور الأساسى للعمل خلال الفترة المقبلة.

وجاءت قائمة أبطال المسلسل كالآتى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، سهير المرشدى، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي ، إنتصار، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سويًا مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

وكان أحمد العوضى قد نشر صورتين بشخصيته من مسلسل "ضرب نار" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، وظهر مرتديا جلباب صعيدى في أرض زراعية، وعلق قائلًا: "الكوماندا جابر أبو شديد ابن سوهاج والخزندارية.. حق الرجال ميباتش..ضرب نار".

وغاب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.