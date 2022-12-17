شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سامح الصريطى من مجمع اللغة العربية ضمن فعاليات يومها العالمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان الكبير سامح الصريطي تكريمًا من مجمع اللغة العربية خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية خلال الاحتفالية التى أدارها الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب عضو المجمع، وبدأت الاحتفالية بكلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعنوان "اللغة العربية في الدستور والتشريع المصري".



سامح الصريطى خلال تكريمه

ثم بعد ذلك قصيدة للدكتور عبد الحكيم محمد راضي عضو المجمع بعنوان "مقتطفات من الشعر" ويليها كلمة للدكتور صابر عبد الدايم أستاذ الادب والنقد بجامعة الازهر بعنوان "اللغة العربية والتحديات الحديثة" ثم كلمة للدكتور محسن رشوان الخبير بالمجمع بعنوان: "اللغة والذكاء الاصطناعي".



سامح الصريطى

وشهدت الجلسة الثانية كلمة للدكتور "محمد حسن المرسي" عضو المجمع بعنوان "اللغة العربية في التعليم: الواقع والطموح"، تلاها قصيدة للأستاذ الدكتور الشاعر أحمد تيمور الأستاذ بكلية الطب بجامعة الازهر بعنوان "هي اللغة"، وكلمة أيضًا للأستاذ الدكتور مصطفي رياض الخبير بالمجمع بعنوان: الترجمة وبناء الدولة الحديثة في مصر"، وفي نهاية اللقاء سيكون هناك عدد من التكريمات لعدد من الرموز والشخصيات المعنية بخدمة اللغة العربية.