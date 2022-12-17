“صوتها وحش وبتغير مني”.. بالفيديو فنانة شهيرة تفتح النار على النجمة شيرين عبدالوهاب

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - قالت المطربة سمية درويش:”أرى أن الوسط الغنائي عبارة عن مافيا، لذلك أتعرض لحروب من أسماء كبيرة علشان صوتي بيشبه صوت شيرين عبد الوهاب، وكل واحد خايف وحاسس أن الكرسي مينفعش يبقى فيه منه تاني مع إننا لازم نكون كتير ومينفعش نحتكر ذوق الناس”.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “نص الكلام” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة “النهار”: “أتخيل ان فيه حد ممكن يأذيني لدرجة إنه يوقعني علشان أنا شبهه”.

شبيهة شيرين عبد الوهاب

وعن تشبيه صوتها بشيرين أضافت:”انا صوتي مش شبه شيرين عبد الوهاب، وقلت لأحد الملحنين أكبر حاجة تبرأني من التهمة دي إني أغني دويتو مع شيرين عبد الوهاب وده عمره ما هيحصل لإنها مش هتوافق تغني معايا”.

وأكملت:”أنا بحب شيرين عبد الوهاب جدا وبسمعها لأن الناس بتطلب مني أغانيها ولكن احب اعمل دويتو مع ناس تانية غير شيرين”.

رسائل شيرين عبد الوهاب

وأكدت:”شيرين عبد الوهاب عرفاني كويس بس لو اتسألت هتقول إنها متعرفنيش، ووصلتلي رسايل إني صوتي وحش جدا ومين دي اللى تشبهوني بيها، بس هي علي الهواء هتقول عني واحدة مغمورة مش معروفة”.

مشكلة شيرين عبد الوهاب

وتابعت:”كنت بغني في حفلة في مكان وشيرين كانت تاني يوم في نفس المكان والولد اللى بيركن العربية بتاعتي صورها وهي بتقولهم نزلوا صورة البنت دي ياما مش هاجي اغني بكرة، وانا صورتي كانت صغيرة وصورتها هي كبيرة جدا، بس صورتي بتاعت الواتس اب ضايقتها، هي لها الحرية المطلقة تغير وتخاف علي نفسها بس لو بايدك تحب الخير للناس تحبه”.

من هي سمية درويش؟

سمية درويش؛ هي مطربة، وممثلة مصرية مواليد القاهرة عام 1989 بدأت مشوارها الفني بأغنية “قلب وراح” ثم اطلقت أول البوم فى سنة 2007 باسم بقيت بتوحشني من شركة “ميلودى” ميوزك قام بغناء العديد من تترات الأعمال الفنية كما شاركت بالتمثيل في فيلم كشف حساب، لكنها أختفت بعد ذلك عن الساحة الفنية لسنوات طويلة وارتدت “الحجاب”، ثم عادت مؤخرًا وشاركت بعدد من الأعمال وطرحت ألبوم غنائي جديد.

أغنية رمانة

وتستعد سمية درويش لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم ” رمانة “، والتي عبّرت الفنانة الشابة، عن تحمسها لطرحها.

قالت سمية درويش، في تصريح محلّي: “متحمسة جدًا لطرح الاغنية وده لون جديد عليا ومتوقعة للأغنية نجاح كبير جدًا، وهتنزل خلال الأيام القليلة القادمة”.

“أغنية “رمانة” من كلمات أيمن سليم، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع إسلام ساسو. وتأتي تلك الأغنية بعد طرح أغنيتها “قعدة رجالة” وهى الأغنية الثانية من ألبومها الجديد “الراجل الشرقي”

آخر أعمال سمية درويش

وكان آخر أغنيات سمية درويش أغنية” الراجل الشرقي” كلمات علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع أسامة عبد الهادي، ومن إخراج نبيل مكاوي. وتطرح سمية أغاني هذا الألبوم على التوالي كل فترة وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين المعروفين، وذلك بعدما طرحت أغنية “طالعين الساحل” من كلمات عطاء الشافعى وألحان أحمد محيي، توزيع وميكس سادو.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية درويش مسرحية “سيرة الحب” وجسدت شخصية الفنانة الراحلة وردة الجزائرية في الفترة الماضية، وشارك في البطولة إيهاب فهمي، مجدي صبحي، مروة ناجي، أحمد عزمي، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، ومن إخراج عادل عبده

وشاركت سمية درويش فى مسلسل بركة بشخصية نغمة بطولة عمرو سعد، كمال أبو راية، هالة صدقى، هنادى مهني، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم.

فيما أحيت سمية درويش مؤخرًا حفلا غنائيا بساقية عبد المنعم الصاوى وشهد الحفل اقبالًا جماهير كبيرًا، وقدمت فيه عدد من اغانيها التى اشتهرت بها مثل: اعتبره قلب وراح والراجل الشرقي وطالعين الساحل، وغيرها من الأغاني.

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