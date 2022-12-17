هنا شيحة مع نجلها “الشاب” على السجادة الحمراء بحفل جوائز دير جيست… شاهدوا وسامته اللافتة!

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - حرصت الفنانة هنا شيحة على التواجد في حفل توزيع جوائز دير جيست المقام بأحد فنادق التجمع الخامس.

وظهرت هنا شيحة بأطلالة جذابة مرتدية فستان كب مكشوف الصدر باللون الاسود، مما حازت علي إعجاب متابعيها، أما ابنها فاختار الظهور مع والدته ببدلة سوداء.

وتفاعل متابعي “هنا” مع هذه الصورة وأبدى الكثير منهم إعجابهم بأناقة ووسامة نجلها بعد وصوله لعمر الشباب.

هنا شيحة مع نجلها على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز دير جيست 2022

أبناء هنا شيحة

يُشار أن الفنانة هنا شيحة لديها نجلين هما ” آدم” و” مالك ” من زيجتها الأولى من مهندس الديكور فوزى العوامري ولكنها قررت الإنفصال عنه الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها .

هنا شيحة مع نجلها – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

حفل توزيع جوائز دير جيست

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وتألق النجوم على السجادة الحمراء ومن أبرز الحضور كان الفنان أكرم حسني، الفنانة دينا، الفنانة صفاء جلاء، الفنان باسم سمرة والفنان محمد علاء، والإعلامية بوسي شلبي، وشريف منير وابنته اسما، وأمل رزق، وهيدي كرم، وأحمد عبد العزيز وزوجته، وريهام عياد، وآخرين.

بجانب رئيس المهرجان ماجد حسني ومنظم التجهيزات الفنية ياسر الحريري ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة وليد الحريري وغيرهم من المكرمين لهذا العام 2022.

وأعلنت إدارة جائزة الدير جيست عن أسماء الفائزين بالجائزة لعام 2022، من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير «إنستجرام».

وتضم قائمة الفنانين الحاصلين على جائزة العام كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز عن فيلم كيرة والجن وعمرو يوسف عن مسلسل وعد أبليس ومحمد علاء عن مسلسل منعطف خطر.

بالإضافة إلى هاجر السراج ونور النبوي عن فئة الفنانين الشباب فيما حصل فريق كاريوكي والمطرب محمد أسامة على جائزة الأفضل عن فئة الغناء.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم العام الماضي في شهر سبتمبر، وشهدت نسخته الـ18 في 2021، حضور كريم كوكبة من نجوم الفن، وصنّاع الأعمال التي حققت نجاحًا لدى الجمهور والنقاد.

مسلسل “بيت فرح”

وعلى الصعيد الفني، تلتقى الفنانة هنا شيحة والفنان أشرف عبد الباقي للمرة الثانية في مسلسل “بيت فرح” المكون من 18 حلقة، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه قبل شهر رمضان 2023 المقبل، وذلك للمرة الثانية بعد تعاونهما سويًا في فيلم “حب البنات” قبل 18 سنة وتحديداً عام 2004 وهو الفيلم الذى حقق نجاحاً مميزاً.

مسلسل “بيت فرح” فكرة يسري الفخراني وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ويجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تميداً لبدء التصوير مباشرة، وتدور احداثه في إطار اجتماعي حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه.

أحدث أعمال هنا شيحة

يُشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة كان مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جالا هشام، سالي حماد، ريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

وجسدت هنا شيحة خلال الأحداث دور فريدة الحبيبة القديمة لـ”بليغ أبو الهنا” ويجسده خالد النبوى، ولا تتخلى عن ذكرى حبها القديم له، وتظهر خلال الأحداث حبيسة لحظة في الماضى، لأنها تفتقر للوعي الكافي الذي يساعدها على إدراك أن قصة حبهما انتهت، فتواصل التمسك بحلمها.

وتدور أحداث المسلسل حول بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

وعرض لهنا شيحة مؤخرًا في السينمات فيلم “مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

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