شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يواصل الترويج لفيلمه الجديد فى السويد A Man Called Otto والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون نجوم فرقة البوب ABBA عدة صور لهم معاً في مدينة ستوكهولم هذا الأسبوع، وذلك على هامش تواجد هانكس الفائز بجائزة الأوسكار مرتين في العاصمة السويدية للترويج لفيلم Tom الجديد A Man Called Otto، وحرص هانكس على التقاط الصور التذكارية مع الفرقة الموسيقية الشهيرة، والذى بدا فيها سعيداً بتلك المناسبة.

ويستمر بذلك هانكس فى الترويج لفيلمه الجديد بصحبة عائلته بعدما ظهر توم هانكس مع زوجته ريتا ويلسون وابنهما ترومان فى العرض الأول لفيلمه الجديد A Man Called Otto قبل يومين فى العرض الخاص للفيلم.



توم هانكس مع زوجته ونجم الفريق

جدير بالذكر أن زوجته ريتا (66 عامًا) هى التى تنتج الفيلم من خلال شركتهما Playtone.