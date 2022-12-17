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شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يواصل الترويج لفيلمه الجديد فى السويد A Man Called Otto والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون نجوم فرقة البوب ABBA عدة صور لهم معاً في مدينة ستوكهولم هذا الأسبوع، وذلك على هامش تواجد هانكس الفائز بجائزة الأوسكار مرتين في العاصمة السويدية للترويج لفيلم Tom الجديد A Man Called Otto، وحرص هانكس على التقاط الصور التذكارية مع الفرقة الموسيقية الشهيرة، والذى بدا فيها سعيداً بتلك المناسبة.
ويستمر بذلك هانكس فى الترويج لفيلمه الجديد بصحبة عائلته بعدما ظهر توم هانكس مع زوجته ريتا ويلسون وابنهما ترومان فى العرض الأول لفيلمه الجديد A Man Called Otto قبل يومين فى العرض الخاص للفيلم.
توم هانكس مع زوجته ونجم الفريق
جدير بالذكر أن زوجته ريتا (66 عامًا) هى التى تنتج الفيلم من خلال شركتهما Playtone.
وسيعرض الفيلم لأول مرة فى إصدار محدود يوم عيد الميلاد للتأهل لموسم الجوائز ، قبل افتتاحه فى جميع أنحاء البلاد فى 13 يناير.
وكان النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، قد أظهرا انسجاما بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الـ 13 الذى أقيم فى فندق Fairmont Century Plaza فى لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.