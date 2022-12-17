شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية المعهد العالى للفنون الشعبية بمناسبة مرور أربعين عاما على إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية احتفالية المؤتمر العلمى تحت شعار "أربعون عامًا على إنشاء المعهد العالي للفنون الشعبية" خلال الفترة من 19 إلى 20 ديمسبر من العام الحالى برعاية كل من الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ود. مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية

مقرر المؤتمر، وسمر سعيد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، وذلك بهدف بحث التجربة العلمية والثقافية للمعهد خلال أربعة عقود ومن المنتظر أن تشهد الأحتفالية عدد من المناقشات مقسمة إلى 5 محاور وهى:

المحور الأول: البعد التاريخي للمعهد منذ إنشائه وحتى الأن المناهج، اللوائح، البنية التحتية، المحور الثانى: المحور الثاني التأثير العلمي للمعهد على المستويين الوطني والعربي، المحور الثالث: الرؤية المنهجية للعملية التعليمية في أقسام المعهد المختلفة والأطروحات التي يمنحها المعهد، والمحور الرابع: دور مركز دراسات الفنون الشعبية في جمع وتوثيق وإتاحة التراث الشعبي المصري، والمحور الخامس: وهو الرؤية المستقبلية للمعهد ويعقب هذه المناقشات عقد مائدة مائدة مستديرة حول دور الرواد في إثراء المسيرة العلمية والتعليمية للمعهد.

الجمهورى بالإنشاء عام 1981، وبدأت الدراسة الفعلية بالمعهد عام 1982، ليعد منذ ذلك التاريخ المعهد العلمي الوحيد المتخصص في مجال التراث الشعبي المصري والعربي.

وعلى مدى أربعين عامًا عمل المعهد من خلال جيل الرواد على إعداد المتخصصين في مجالات الفنون والثقافة الشعبية، وقد تخرج في المعهد الكثير من الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وقد ضُم إليه مركز دراسات الفنون الشعبية الذي تأسس عام 1958، كما تم إنشاء متحف متخصص للتراث الشعبي، ليصبح المعهد والمركز والمتحف مؤسسة علمية كبرى تقوم على توثيق الروابط الثقافية والفنية مع الأجهزة المشتغلة بالثقافة الشعبية على الصعيدين الوطني والدولي.