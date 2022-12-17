فاطمة عيد تحيى حفلاً ببيت الغناء بشارع المعز.. 25 ديسمبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة الشعبية فاطمة عيد حفلاً غنائيًا يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، ببيت الغناء "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، وذلك ضمن أنشطة مركز الإبداع الفنية لشهر ديسمبر، وستقدم فاطمة عيد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التي يحبها الجمهور.

وكانت قد قالت الفنانة القديرة فاطمة عيد من قبل في تصريح لها ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكذبوا" أنها وافقت على الزواج من شفيق الشايب رغم أنه كان متزوجًا وذلك بعد قبول زوجته التي أصبحت فيما بعد صديقتها، متابعة: "ربنا رزقني بأربع بنات واعتبرت أولاد زوجي من زوجته الأولى أبنائي".

ونفت أن تكون حماة شديدة، حيث إن علاقتها بزوجات أبناء زوجها أو أزواج بناتها طيبة جدًا وتعاملهم كام لهم جميعًا.

في سياق متصل، قالت فاطمة عيد إنها لم تغضب من سعاد حسني عندما غنت أغنيتها "لاتجيبلي الشيكولاتة لا بلاش يا ولا"، وذلك لأن "السندريلا" كانت دائمًا تذكر اسم فاطمة عيد في اللقاءات التليفزيونية عندما كان يتم سؤالها عن الأغنية.