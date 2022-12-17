شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 3 أغانٍ من ألحانه.. التفاصيل الكاملة لألبوم رامي صبرى الجديد "معايا هتبدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاجئ النجم رامى صبرى، جمهوره خلال الفترة المقبلة بطرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "معايا هتبدَّع"، والذى تعاون فيه مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين المهمين في مصر، ونكشف لمحبى رامي صبرى تفاصيل البومه وموعد طرحه.

يحتوى البوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدَّع" على 8 أغنيات متنوعة، سيتم طرحها ابتداءً من 20 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كما أن رامى صبرى صور فيديو كليب واحد لجميع أغانى الألبوم بتوقيع المخرج فادى حديد في لبنان، بفكرة جديدة ومختلفة.

يضم البوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هي، "يمكن خير" سيتم طرحها 25 ديسمبر من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة هي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيغ ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

ويضم البوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع"، 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهى الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدَّع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

كما يضم الالبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 31 ديسمبر، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم وسيتم طرحها يوم 2 يناير.

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، وسيتم طرحها 4 يناير المقبل، والأغنية الأخيرة في الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد علي موسي، والحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي، وسيتم طرحها 6 يناير المقبل.