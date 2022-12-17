أول ظهور لإبنة الفنان باسم سمرة.. شابة جميلة تُشبهه كثيرًا وليست محجبة – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - تصدر الفنان باسم سمرة محركات البحث على جوجل بعد لحظات من ظهوره مع ابنته الكبرى «فرح» التي تشبهه كثيرًا في الملامح، حيث لم يتوقع روّاد مواقع السوشيال ميديا أن تكون لدى “سمرة” شابة جميلة بهذا العمر.

ولوحظ أن إبنة «سمرة» غير محجبة؛ ويعد هذا الظهور الأول لها مع والدها على السجادة الحمراء حفل توزيع جوائز دير جيست

الجدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يحرص على إبعاد حياته الشخصية عن دائرة الضوء، خاصة وأنه متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني.

باسم سمرة مع إبنته الكبرى فرح – الصورة من حفل توزيع الجوائز دير جيست

حفل توزيع الجوائز دير جيست

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

باسم سمرة في حفل توزيع الجوائز دير جيست

وتألق النجوم على السجادة الحمراء ومن أبرز الحضور كان الفنان أكرم حسني، الفنانة دينا، الفنانة صفاء جلاء، الفنان باسم سمرة والفنان محمد علاء، والإعلامية بوسي شلبي، وشريف منير وابنته اسما، وأمل رزق، وهيدي كرم، وأحمد عبد العزيز وزوجته، وريهام عياد، وآخرين.

بجانب رئيس المهرجان ماجد حسني ومنظم التجهيزات الفنية ياسر الحريري ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة وليد الحريري وغيرهم من المكرمين لهذا العام 2022.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم العام الماضي في شهر سبتمبر، وشهدت نسخته الـ18 في 2021، حضور كريم كوكبة من نجوم الفن، وصنّاع الأعمال التي حققت نجاحًا لدى الجمهور والنقاد.

باسم سمرة: نظرتي للحياة تغيرت بعد وفاة ابنتي

من ناحية أخرى، أوضح الفنان باسم سمرة في حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نظرته للحياة تغيرت بعد وفاة ابنته الصغيرة التي لم تستكمل 5 شهور، قائلا: «نظرتي للحياة تغيرت بعد وفاة بنتي والبهجة والسعادة مش موجودة والحزن وجعه مش بيخلص».

ورد «سمرة» عن أمنيته بإنجاب طفل ذكر بجانب بناته، قائلا: «عندي بنتين بـ100 راجل والبنات حنينة على أبوهم ورزقهم واسع، وأتمنى في زوج بناتي يكون حنين ويتقي الله في البنت عشان لو معملش كده هطلع عينه».

باسم سمرة ضيف شرف فى فيلم “الجواهرجي”

وغلى الصعيد الفني، يشارك الفنان باسم سمرة كضيف شرف فى “فيلم الجواهرجي” مع النجمين محمد هنيدى ومنى زكى، حيث صور باسم المشهدين خلال الفترة الماضية، ليسجل تعاونه الثالث مع هنيدى في السينما بعدما قدم معه فيلمى “تيتة رهيبة” إخراج سامح عبد العزيز عام 2012، و”عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” إخراج شريف إسماعيل عام 2017.

وانتهى محمد هنيدى من تصوير معظم أحداث فيلم “الجواهرجى” ويتبقى له أيام قليلة مقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، وعارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

باسم سمرة في رمضان 2023

وفى سياق آخر يخوض باسم سمرة دراما رمضان 2023 المقبل بمسلسلين الأول هو “بابا المجال” ممصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد خالد موسى، والثانى “بطن الحوت” من 15 حلقة مع محمد فراج وأسماء أبو اليزيد وعبد العزيز مخيون وسماح أنور وإخراج أحمد فوزى صالح.

وكان آخر أعمال باسم سمرة في السينما “فيلم عمهم” الذى عرض مؤخرًا وحصل إيرادات تخطت 55 مليون جنيه، وهو بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.

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