علي ربيع يحتفل بزفاف شقيقته “چايدا”.. شاهد جمالها بالفستان الأبيض في أول ظهور علني لها!

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 02:43 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا، مجموعة من أحدث الصور والفيديوهات من حفل زفاف شقيقة الفنان علي ربيع .

وذلك في أحد الفنادق الكبرى، حيث اقتصر الحفل على حضور الأقارب والأصدقاء، وظهر “ربيع” في الصور الأولى من الزفاف وهو يخرج بشقيقته على المسرح كما أنه كان وكيلها في عقد القران، وقام بتسليم شقيقته لعريسها وسط تفاعل كبير من الأصدقاء والأقارب.

إطلالة شقيقة علي ربيع

وتألقت شقيقة على ربيع، مرتدية فستان زفاف طويل وأنيق باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق ومميز يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت “جايدا” شقيقة على ربيع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت العروس أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت شقيقة على ربيع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

انفصال علي ربيع عن زوجته الثانية

وعلى صعيد آخر، انفصل الفنان علي ربيع عن زوجته الثانية، بعد عام واحد من الزواج، وذلك في سرية تامة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر مقرب من الفنان على ربيع أنه نشبت العديد من الخلافات الفترة الماضية بينه وبين زوجته الثانية، مما أدى إلى استحالة المعيشة بينهما، فقررا الأنفصال وتم الطلاق غيابيا بينهما.

وكان الفنان علي ربيع قد أعلن زواجه للمرة الثانية في شهر أغسطس من العام الماضي، على فتاة من خارج الوسط الفني.

زواج علي ربيع

وكان علي ربيع قد أعلن الخطوبة والزواج بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان رغبته في ع الزواج مجددا، والتفرغ بالكامل لمشواره الفني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برج واحد من الناس، أنه بدأ التفكير في تغيير إطلالته الشهيرة، والبدء في تنويع أدواره، والاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية، لافتًا إلى استعداده لخوض تجربة جديدة، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليًا دراما والناس تريد الضحك.

وتداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين للنجم علي ربيع من حفل زفافه الثاني في أغسطس من العام الماضي الذي عقد سرًا بنفس يوم النجمة دلال عبد العزيز، وظهر علي في الصور برفقة زوجته سلسبيل وهي من خارج الوسط الفني، وطلب على وقت الزفاف التكتم تماما على صور الحفل مراعاة لمشاعر أسرة الفنانة الراحلة دلال.

على ربيع حرص على إقامة حفل زفافه بـ “سرية تامة” خاصة وأنه لم يمر أكثر من يوم على رحيل دلال عبد العزيز، وأكدت مصادر مقربة من ربيع أنه طلب صور الحفل، أو الكتابة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للتعرض لانتقادات.

خاصة وانه يرتبط بصداقة بأسرة سمير غانم، ولكن تم التقاط مجموعة من الصور له برفقة البطل الأوليمبي كرم جابر ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، م تداول عدة صور له برفقة فتاة ولكن لم يتم التأكد من كونها.

زيجة علي ربيع الأولى

وكان الفنان علي ربيع متزوجًا قبل تلك الزيجة من ندى محمود وهي راقصة باليه بدار الأوبرا المصرية، وأنجب منها ابنته الوحيدة مليكة علي ربيع.

ففي عام 2015، أعلن الفنان علي ربيع ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ندى محمود، وروى الفنان قصة زواجه، خلال استضافته في برنامج «ده كلام»، مع الإعلامية سالي شاهين، والتي بدأت من داخل دار الأوبرا، إذ قال، «أول مرة شوفت ندى كانت في أحد عروض البالية اللي كانت بتأديها في الأوبرا، حاولت لفت نظرها بشتى الطرق من خلال أصدقائي اللي كانوا بيشاركوا معاها في العروض، وبالفعل اتقدمتلها وأهلها مبالغوش في طلبات الزواج وكنا على قدر كبير من التفاهم».

وكان الثنائي علي ربيع وندى محمود، احتفلا بزفافهما في عام 2018 الذي أُقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن، فضلا عن أسرة مسرح مصر، ولكن هذه الزيجة لم تدم إذ انفصلا بعد عام من الزواج بسبب والدته، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما الوحيدة «مليكة».

وانفصل عن ندى محمود بسبب العديد من المشكلات بينها وبين والدتها والتي كانت قد كشفت عنها طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال علي ربيع

وعلى الصعيد الفني، نشر علي ربيع صورة له على حسابه الخاص إنستجرام، وعلق عليها قائلًا : بعد الشر فيلمي القادم، وعُلِم أن فيلم بعد الشر سيكون من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح والعمل ستدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وعرض لـ علي ربيع مؤخرًا في السينما فيلم زومبي الذي كان من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وشارك فيه حمدي المرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، عمرو عبدالجليل، عارغة عبدالرسول وكان من إنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال علي ربيع في الدراما مسلسل أحسن أب الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2021، تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي ومن إخراج معتز التوني، وشارك فيه أحمد فتحي، سامي مغاوري، وهاجر أحمد.

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