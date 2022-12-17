شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يعود بشخصية جاك سبارو فى قراصنة الكاريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "ديزني" العالمية عن الاستعداد للبدء بتصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبى Pirates of the Caribbean، وذلك بعد أن وافق نجم هوليوود الشهير جوني ديب على العودة لشخصية جاك سبارو.



جوني ديب

وحسب ما نشر موقع جاء ذلك بشكل مفاجئ، بعد أن أعاد النجم جوني ديب تجسيد هذه الشخصية في مقطع فيديو لدعم مصاب بمرض عضال، وكانت البداية عندما أطلق طفل يدعى كابتن كوري يعاني من مرض مزمن، قناة على يوتيوب خاصة به وعبّر في أحد الفيديوهات أنه يرغب في أن يصل عدد متابعيه الى مئة ألف مشترك.

ودعمه العديد من المشاهير كالنجم "ذا روك" بالإضافة لـ"جوني ديب" الذي تفاعل معه وقام بتصوير مقطع فيديو يوجّه فيه رسالة وهو بإطلالة "جاك سبارو".

وعلي جانب اخر تقدمت الممثلة العالمية أمبر هيرد، باستئناف إلى محاكم فرجينيا مطالبة بإلغاء القرار الصادر ضدها أو إجراء محاكمة جديدة تمامًا فى قضية التشهير الشاملة ضد زوجها السابق جونى ديب، والتى خسرتها فى وقت سابق من هذا العام.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني، تقدمت هيرد، 36 عامًا، باستئنافها الشهر الماضى، وقالت إن استبعاد بعض ملاحظات العلاج الخاصة بها، والتى أبلغت فيها عن تعرضها لسوء المعاملة من قبل جونى ديب، أدى إلى محاكمة غير عادلة، استبعد القاضى فرجينيا بينى أزكارات، المذكرات.

فى يونيو الماضى، مُنح جونى ديب، البالغ من العمر 56 عامًا، 10.35 مليون دولار فى حكم صدر بعد أن جادل فريقه القانونى بنجاح فى أن افتتاحية هيرد فى واشنطن بوست، التى اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلى.

ولم تذكر هيرد اسم "ديب" علنًا فى الطلب، ولكن نظرًا لوضعها وسمعتها السيئة، كان من الواضح من كانت تشير إليها فيما يتعلق بتاريخها من التعرض للإيذاء المزعوم.