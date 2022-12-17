شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما برسائل رومانسية متبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه زوج الفنانة بشرى رسالة حب لها في عيد زواجهما الثاني عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر مجموعة من الصور لهما وعلق عليها قائلاً: "عيد زواج سعيد ياحياتي اجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة".





وردت بشرى عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور "إنستجرام" حيث أعادت نشر تدوينته وعلقت عليها قائلة: "في أسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبو السوالم كل سنة وأنت طيب يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل انجبته الطبيعة وحصوة في عين اللي ما يصلي علي النبي.. المنفسنين يمتنعون".

وعادت بشري منذ أيام قليلة من السعودية بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم في مدينة جدة في الفترة مابين 1 إلى 10 من شهر ديسمبر الجاري.





وكانت بشري طرحت مؤخراً أغنية "369" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة ونجاحا كبيرا، وهي من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد هي الاغنية الثانية من الألبوم بعد "الليل" التي طرحتها منذ عدة أسابيع وحققت نسب إستماع قياسية.

وتعيش بشري حاليا حالة من النشاط الفني حيث تطرح ألبومها بشكل منفرد كل فترة اغنية، كما تستعد لإنتاج فيلم "اولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفي قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجأت ستعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.