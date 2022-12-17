شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ومايا دياب يحييان حفلاً غنائيًا في قطر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حكيم والنجمة اللبنانية مايا دياب، حفلاً غنائيًا في دولة قطر، مساء اليوم السبت، ويقدمان الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهم من الوطن العربى.

وطرح النجم حكيم، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، إشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.