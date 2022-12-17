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قفشته بيلعب بديلة.. حبيبة بيكيه توبخه بعد اكتشافها متابعته لـ شاكيرا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام عالمية عن أن نجم كرة القدم الإسباني ومدافع السابق، جيرارد بيكيه، تعرض للتوبيخ من قبل حبيبته، وذلك بعد أن رصدته وهو يدخل على حساب النجمة العالمية شاكيرا ويتصفحها، وحسب ما نشر موقع the sun أثار هذا الخبر ردود فعل كبيرة بين جمهور النجمين العالميين، فيما قال البعض إن بيكيه ما زال يفكر في شاكيرا، ويحاول معرفة آخر أخبارها، رغم انفصالهما.

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بيكيه برفقة حبيبته
بيكيه برفقة حبيبته

بيكيه يقضي وقت برفقة حبيبته

بيكيه يقضي وقت برفقة حبيبته

جاء ذلك بعد أن تم التقاط صور لجيرارد بيكيه مع صديقته الجديدة كلارا شيا أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في براغ معًا.

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وبدا لاعب برشلونة السابق البالغ من العمر 35 عامًا، والذي انفصل عن المغنية شاكيرا بعد 12 عامًا، مغرما بصديقته الجديدة، حيث تقاسما لحظة حميمة خارج فندق ماريوت في وسط المدينة.

وكان قد  كشف تقرير أن المغنية العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه اتفقا علي بيع قصرهما في برشلونة، حيث ترعرع ابنيهما، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل القرار جاء بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامى في الولايات المتحدة.

Moving on: Shakira and Gerard Pique have reportedly agreed to sell the exclusive Barcelona mansion where they raised their two sons (pictured in 2014)

ويقع قصر شاكيرا وبيكيه في بلدية "Esplugues de Llobregat"، على بعد حوالى نصف ساعة من وسط مدينة برشلونة، ويضم استوديو تسجيل وصالة ألعاب رياضية وملعبى تنس وكرة قدم مصغرة.

Wow! The house, on an exclusive gated residential estate in Esplugues de Llobregat around a half-hour drive from Barcelona city centre, boasts its own recording studio and gym (pictured under construction in 2013)

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يجري عرض المنزل الفخم، المكون من 5 طوابق، للبيع بسعر يتراوح بين 12 و13.5 مليون يورو.

Moving: The singer-songwriter is relocating to Florida with the couple’s two sons as part of the deal

ويعيش جيرارد حاليًا في شقة في شارع مونتانير العصري في برشلونة مع صديقته الجديدة كلارا شيا (23 عامًا)، وفي المقابل، لا تزال شاكيرا في منزل العائلة السابق، لكن من المتوقع أن تغادر في وقت مبكر من العام المقبل.

Breakup: Gerard and Shakira announced in May they had split after 11 years and two children together (pictured in 2011)

وبعد علاقة استمرت أكثر من 10 سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو الماضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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