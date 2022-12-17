شكرا لقرائتكم خبر عن قفشته بيلعب بديلة.. حبيبة بيكيه توبخه بعد اكتشافها متابعته لـ شاكيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام عالمية عن أن نجم كرة القدم الإسباني ومدافع برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، تعرض للتوبيخ من قبل حبيبته، وذلك بعد أن رصدته وهو يدخل على حساب النجمة العالمية شاكيرا ويتصفحها، وحسب ما نشر موقع the sun أثار هذا الخبر ردود فعل كبيرة بين جمهور النجمين العالميين، فيما قال البعض إن بيكيه ما زال يفكر في شاكيرا، ويحاول معرفة آخر أخبارها، رغم انفصالهما.



بيكيه برفقة حبيبته

بيكيه يقضي وقت برفقة حبيبته

جاء ذلك بعد أن تم التقاط صور لجيرارد بيكيه مع صديقته الجديدة كلارا شيا أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في براغ معًا.

وبدا لاعب برشلونة السابق البالغ من العمر 35 عامًا، والذي انفصل عن المغنية شاكيرا بعد 12 عامًا، مغرما بصديقته الجديدة، حيث تقاسما لحظة حميمة خارج فندق ماريوت في وسط المدينة.

وكان قد كشف تقرير أن المغنية العالمية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه اتفقا علي بيع قصرهما في برشلونة، حيث ترعرع ابنيهما، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل القرار جاء بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامى في الولايات المتحدة.

ويقع قصر شاكيرا وبيكيه في بلدية "Esplugues de Llobregat"، على بعد حوالى نصف ساعة من وسط مدينة برشلونة، ويضم استوديو تسجيل وصالة ألعاب رياضية وملعبى تنس وكرة قدم مصغرة.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يجري عرض المنزل الفخم، المكون من 5 طوابق، للبيع بسعر يتراوح بين 12 و13.5 مليون يورو.

ويعيش جيرارد حاليًا في شقة في شارع مونتانير العصري في برشلونة مع صديقته الجديدة كلارا شيا (23 عامًا)، وفي المقابل، لا تزال شاكيرا في منزل العائلة السابق، لكن من المتوقع أن تغادر في وقت مبكر من العام المقبل.

وبعد علاقة استمرت أكثر من 10 سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو الماضى.