شكرا لقرائتكم خبر عن 450 ألف جنيه إيرادات الأفلام بالسينما المصرية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية إيرادات بلغت 449,574 جنيها من شباك التذاكر أمس الجمعة.

وتعرض حاليًا 6 أفلام هي "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، و"فضل ونعمة" بطولة هند صبري وماجد الكدواني، و"هاشتاج جوزني" بطولة مايان المصري ومايان السيد، و"كيرة والجن" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، و"بحبك" بطولة تامر حسني، و"عمهم" بطولة محمد إمام".

وتصدر الإيرادات أمس الجمعة فيلم "تحت تهديد السلاح" محققا نحو 174 ألف جنيها، فيما جاء في المركز الثاني فيلم "فضل ونعمة" بإيرادات نحو 128 ألف جنيها.

يشار إلى أن دور السينما المصرية تستعد الفترة المقبلة لاستقبال عدد كبير من الأفلام في موسم منتصف العام الدراسي، إذ يعرض فيلم محمد هنيدي "نبيل الجميل اخصائي تجميل" يوم 28 ديسمبر الجاري، كما تعرض تباعا أفلاما أخرى لرامز جلال تحت اسم "أخي فوق الشجرة"، وكريم محمود عبد العزيز بعنوان "شلبي"، وغيرها.