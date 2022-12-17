فن ومشاهير

إذا كنت بحاجة لمساعدة اطلبها.. ستيفن بوس يترك رسالة قبل إنهاء حياته

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن ستيفن بوس وشهرته "tWitch" ترك رسالة قبل انتحاره في أحد الفنادق، يشير فيها إلى تحديات واجهها فى الماضى بينما حول هاتفه إلى وضع الطيران قبل أن يطلق النار على نفسه.

Stephen 'tWitch' Boss left a suicide note at a motel alluding to challenges he faced in the past and turned his phone to airplane mode before shooting himself dead, according to reports

وتركت الملاحظة الغامضة في مكان انتحار الشاب البالغ من العمر 40 عامًا، على بعد ميل واحد فقط من منزله، وفقًا لما ذكرته TMZ، حيث سجل بوس، المنتج التنفيذي لبرنامج Ellen DeGeneres ، الدخول إلى قندق Oak Tree Inn في إنسينو في حوالي الساعة 10:30 صباحًا يوم الاثنين، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، ترك رسالة انتحار قبل وفاته، كتب فيها "إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك بحاجة إلى المساعدة، فاتصل بالرقم 988 للحصول على دعم سرى للصحة العقلية".

Boss, 40, and Holker, 34, shared three children: Zaia, 3, Maddox Laurel, 6, and Weslie Renae, 14

وعثر علي "بوس" ميتًا في حمام الغرفة في اليوم التالي عندما تأخر في تسجيل المغادرة، واتصلت أليسون هولكر، زوجة بوس بشرطة لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، للإبلاغ عن فقده، قائلة إنه "غادر دون أن يتفوه بكلمة قبل يوم واحد ولم يرد على مكالماتها"، حسبما ذكرت TMZ ، وأصرت هولكر على أنه لم يكن هناك خلاف أو نزاع أدى إلى رحيله بعد ثلاثة أيام فقط من ذكرى زواجهما، وقالت إن ما حدث كان بعيدًا جدًا عن شخصيته.

ويشار إلى أنه في خبر محزن وصادم، أكدت أليسون هوكر بوس خبر وفاة زوجها الممثل والمنتج ستيفن تويتش بوس منتحرا عن عمر يناهز 40 عاما، حيث أصدرت أليسون هولكر بوس، البالغة من العمر 34 عامًا، بيانا نشره موقع مجلة PEOPLE: "إنه من أثقل الأشياء على قلبي أن أخبر الجميع بوفاة زوجي ستيفن، الذي كان يضيء كل غرفة يدخل إليها. لقد كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء، وكان نشر الحب والضوء هي كل شيء بالنسبة له، كان العمود الفقري لعائلتنا، أفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لمحبيه".

Boss, 40, was found dead from a self-inflicted gunshot wound in a Los Angeles hotel, three days after his ninth wedding anniversary on Wednesday

Boss left home without his car on Tuesday - which lead to his wife calling the police

Boss is survived by his wife and their three children, Weslie, 14, Maddox, 6, and Zaia, 3

Allison announced Boss's death in a statement to People

وتابعت قائلة: إن "القول بأنه ترك إرثًا سيكون أقل من الواقع، وسيستمر الشعور بتأثيره الإيجابي، أنا متأكدة أنه لن يمر يوم لن نحترم ذكراه.. نطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب بالنسبة لي وخاصة لأطفالنا الثلاثة.. ستيفن، نحن نحبك ونفتقدك وسأحفظ لك دائمًا آخر رقصة".

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل، أثارت وفاة بوس الجدل، حيث تشير التقاير أنه كان طبيعي ولا يمر بأي أزمة حسب مصادر مقربة وأن خبر انتحارة كان مفاجئا ومربك للجميع، وخاصة أن آخر فيديو نشره بوس من خلال حسابه علي انستجرام  كان رقصة له ولزوجته منذ يومين من وفاته.

Boss and his wife celebrated their ninth wedding anniversary three days before the tragedy

اشتهر بوس كمتسابق في مشروع Wade Robson على قناة MTV قبل أن يصبح وصيفًا في Star Search. تنافس لاحقًا على So You Think You Can Dance في عام 2008، وانتهى الموسم الرابع كوصيف، وكان ضمن لجنة التحكيم عندما عاد العرض في عام 2022.

The night before Boss left his LA mansion, Allison posted a photo of the pair dancing together in front of their Christmas tree

في عام 2014، انضم بوس لفريق برنامج The Ellen DeGeneres Show كضيف DJ. أصبح في النهاية لاعباً أساسياً في السلسلة وتم ترقيته إلى حالة المنتج التنفيذي المشارك في عام 2020

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Ellen posted a heartfelt tribute to the DJ, calling him 'family' and saying she was 'heartbroken' by the incident

 

MO Nasa

MO Nasa

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