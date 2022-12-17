شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت بحاجة لمساعدة اطلبها.. ستيفن بوس يترك رسالة قبل إنهاء حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن ستيفن بوس وشهرته "tWitch" ترك رسالة قبل انتحاره في أحد الفنادق، يشير فيها إلى تحديات واجهها فى الماضى بينما حول هاتفه إلى وضع الطيران قبل أن يطلق النار على نفسه.

وتركت الملاحظة الغامضة في مكان انتحار الشاب البالغ من العمر 40 عامًا، على بعد ميل واحد فقط من منزله، وفقًا لما ذكرته TMZ، حيث سجل بوس، المنتج التنفيذي لبرنامج Ellen DeGeneres ، الدخول إلى قندق Oak Tree Inn في إنسينو في حوالي الساعة 10:30 صباحًا يوم الاثنين، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، ترك رسالة انتحار قبل وفاته، كتب فيها "إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك بحاجة إلى المساعدة، فاتصل بالرقم 988 للحصول على دعم سرى للصحة العقلية".

وعثر علي "بوس" ميتًا في حمام الغرفة في اليوم التالي عندما تأخر في تسجيل المغادرة، واتصلت أليسون هولكر، زوجة بوس بشرطة لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، للإبلاغ عن فقده، قائلة إنه "غادر دون أن يتفوه بكلمة قبل يوم واحد ولم يرد على مكالماتها"، حسبما ذكرت TMZ ، وأصرت هولكر على أنه لم يكن هناك خلاف أو نزاع أدى إلى رحيله بعد ثلاثة أيام فقط من ذكرى زواجهما، وقالت إن ما حدث كان بعيدًا جدًا عن شخصيته.

ويشار إلى أنه في خبر محزن وصادم، أكدت أليسون هوكر بوس خبر وفاة زوجها الممثل والمنتج ستيفن تويتش بوس منتحرا عن عمر يناهز 40 عاما، حيث أصدرت أليسون هولكر بوس، البالغة من العمر 34 عامًا، بيانا نشره موقع مجلة PEOPLE: "إنه من أثقل الأشياء على قلبي أن أخبر الجميع بوفاة زوجي ستيفن، الذي كان يضيء كل غرفة يدخل إليها. لقد كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء، وكان نشر الحب والضوء هي كل شيء بالنسبة له، كان العمود الفقري لعائلتنا، أفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لمحبيه".

وتابعت قائلة: إن "القول بأنه ترك إرثًا سيكون أقل من الواقع، وسيستمر الشعور بتأثيره الإيجابي، أنا متأكدة أنه لن يمر يوم لن نحترم ذكراه.. نطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب بالنسبة لي وخاصة لأطفالنا الثلاثة.. ستيفن، نحن نحبك ونفتقدك وسأحفظ لك دائمًا آخر رقصة".

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل، أثارت وفاة بوس الجدل، حيث تشير التقاير أنه كان طبيعي ولا يمر بأي أزمة حسب مصادر مقربة وأن خبر انتحارة كان مفاجئا ومربك للجميع، وخاصة أن آخر فيديو نشره بوس من خلال حسابه علي انستجرام كان رقصة له ولزوجته منذ يومين من وفاته.

اشتهر بوس كمتسابق في مشروع Wade Robson على قناة MTV قبل أن يصبح وصيفًا في Star Search. تنافس لاحقًا على So You Think You Can Dance في عام 2008، وانتهى الموسم الرابع كوصيف، وكان ضمن لجنة التحكيم عندما عاد العرض في عام 2022.

في عام 2014، انضم بوس لفريق برنامج The Ellen DeGeneres Show كضيف DJ. أصبح في النهاية لاعباً أساسياً في السلسلة وتم ترقيته إلى حالة المنتج التنفيذي المشارك في عام 2020

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