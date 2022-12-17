شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير المخرج السينمائي أشرف فايق رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية ، وفي عضوية اللجنة كل من مدير التصوير السينمائي مصطفي عز الدين، والفنانة لبني ونس والمهرجان يستمر فى الفترة من 17 - 22 ديسمبر بقاعة مركز الإبداع الفني - سينما الهناجر- سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وجميع العروض مجانية.

خلال حفل افتتاح المهرجان سيتم تكريم المخرجة والمنتجة ماريان خوري، والفنانة السورية كندة علوش، وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية، الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء، والمخرج مراد مصطفى، كما أعلن عن لجنة تحكيم أفلام الطلبة، والتي تضم المخرج طوني نبيه، والمخرج ياسر شفيعي، والناقدة منار خالد، ولجنة تحكيم الأفلام الوثائقية تضم المخرج شريف فتحي، والناقد رامي المتولي، والمخرجة حنان راضي، أما لجنة تحكيم أفلام مسابقة رائد السينما محمد بيومي، فتضم الناقدة صفاء عمارة، والناقد أحمد عسر، والناقدة فايزة هنداوي، فيما تضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة عزيزة أمير، الدكتورة ثناء هاشم والسيناريست وأستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والإعلامية بثينة كامل، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، كما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية وتتكون من المخرج عماد البهات، والممثلة ثراء جبيل، والناقد أحمد سعد الدين.