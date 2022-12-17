شكرا لقرائتكم خبر عن مُسلم يحيى حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مُسلم حفلاً غنائيًا بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وسيقدم مسلم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة.

مسلم اسمه الحقيقي أحمد ولكن قصة اسم مسلم كانت بسبب أن والده أزهري فكان يريد تسميته مسلم ولكن والدته أرادت أن يكون اسمه أحمد فاتفقوا على أن يكون اسمه في شهادة الميلاد أحمد وما دون ذلك يكون اسمه مسلم، وقد بدأ مشواره الفني عام 2011 وكان يغني في الأفراح الشعبية، وبدأ المشوار الحقيقي عام 2014.

وكان قد صرح مسلم من قبل في أحد البرامج عن أغنية اتنسيت والتي تعتبر أشهر أغانيه حيث قال "أغنية أتنسيت بدأت في كتابتها عام 2014، ثم تركتها فترة طويلة وكتبت أغان أخرى، وفي عام 2019 قررت الابتعاد عن الغناء بعد وفاة والدتى، ولكنني عدت مرة أخرى عام 2019، حتي جاءتني فرصة المشاركة في فيلم عروستي والتي رشحني لها محمد محسن جابر، وطلبوا مني أغنيتين للفيلم وبعد مشاهدتي للفيلم أرسلت أغنيتين ولكنهم لم يقتنعوا بهما لدرجة كبيرة فأرسلت سبع أغنيات ليختاروا منها كان من ضمنهم "اتنسيت" التي أختاروها".