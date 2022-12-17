شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـرابعة لـ مهرجان القاهرة للفيلم القصير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير مساء اليوم السبت في دار الأوبرا المصرية، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة كندة علوش.

كما أن الدورة الرابعة للمهرجان ستشهد تكريم المخرجة ماريان خوري، وتقام العروض في دار الأوبرا المصرية بقاعة مركز الإبداع الفني وسينما الهناجر وسينما الحضارة.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية من الناقد السينمائي احمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية من الناقد السينمائي احمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، فيما تتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من المخرج طونى نبيه والمخرج ياسر شفيعي والناقدة منار خالد.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج السينمائى شريف فتحى، والناقد رامى المتولى والمخرجة حنان راضى، بينما تتكون لجنة تحكيم الافلام القصيرة العربية من المخرج السينمائى اشرف فايق رئيسا للجنة و الممثلة لبني ونس ومدير التصوير السينمائى مصطفى عز الدين.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية تتكون من المخرج السينمائى عماد البهات، الممثلة ثراء جبيل والناقد السينمائى أحمد سعد الدين.