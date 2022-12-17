ريم السعيدي تخطف الانظار بإطلالة جريئة وأنيقة!

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 03:50 صباحاً - شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وزوجة المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي بحفل تكريم ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق الى جانب كل من الممثلة المصرية نبيلة عبيد والفنانة التونسية لطيفة والذي نظمته مجلة “فوغ” بنسختها العربية في مدينة دبي.

وخطفت ريم السعيدي الأنظار بإطلالتها بالأبيض، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأبيض مع “كروب توب” قصير كشف عن بطنها كما كشف رشاقتها.

وأثنى المتابعون على إطلالة ريم، الا ان قسما منهم اعتبرها جريئة حيث كتبت احدى متابعاتها: “مع احترامي وتقديري ليك عزيزتي ريم بس والله الستر نعمه ووقار ع رأس كل مرأة بعيدا عن كل دين وثقافه وعادات وتقاليد وغيرها وانتي انسانه راقيه ومثقفه وحبوبه بتمني ربي يهديك ويهدينا جميعا يارب لاحسن الاحوال …”.

بينما كتبت متابعة اخرى “انا من معجبينك ..ولكن طريقة لبسك في بعض الاحيان جرييئة نوعا ما..تقبلي مروري ❤️”.