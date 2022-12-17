شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى العود "دينا وغسان" بقصر الأمير طاز.. 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي ثنائي العود "دينا وغسان" حفلاً غنائيًا علي بقصر الأمير طاز يوم الجمعة القادمة الموافق 23 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم بالإضافة لمجموعة جديدة من تأليفهم بعنوان (المغامر والحسناء) والتي سوف يعرضان من خلال العود أقوى مبارزة بينهم بطريقة لطيفة تجذب الجمهور.

كما سيقدم الثنائي خلال الحفل أغاني التراث والمقطوعات الموسيقية، وسيكون هناك سبق فني لمجموهة ثنائى العود (دينا عبد الحميد وغسان اليوسف) حيث سيقدما مؤلف موسيقي بمرافقة الرسام الكبير دكتور خالد السماحي والرسم الفوري الحي أثناء العزف علي مسرح قصر الأمير طاز.

يذكر أن الفنان السورى غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، وقد درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا فى بيت العود العربى كما شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، ومهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في حفل تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري، كما أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.