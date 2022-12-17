شمس الكويتية تصف ايلون ماسك بـ “المنغولي”!

كتب امير فتحي في السبت 17 ديسمبر 2022 02:43 صباحاً - انتقدت الفنانة شمس الكويتية تحديث الآيفون الجديد وتداعياته على محبي مساحات تويتر الصوتية. وقالت شمس في تغريدة عبر حسابها على تويتر :” اللي عنده آيفون هو اللي ما يقدر يدخل مساحة”. وأضافت :” الله لايوفقك يالمنغولي” مع إشارة إلى الحساب الرسمي الخاص بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك. وقد تعرضت شمس لانتقادات من قبل البعض الذين وصفوا كلامها بالتنمر حيث قالت احداهن: “

سبحان الله كلمة وحدة ممكن توضح لك كثير عن الشخص صفاته مستوى وعيه .. منغولي(متلازمة دااون) كيف تتنمرين على هالفئة”.

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