شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحكى كواليس لقائه بالملحن بليغ حمدى بسبب أغنية "بنلف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة أنغام فى الجزء الثاني من برنامجها الذي يُعرض على قناة dmc، الفنان مصطفى قمر، حيث تم عرض الجزء الأول من الحوار مساء الخميس.

وخلال اللقاء قص مصطفى قمر كواليس لقائه بالملحن الكبير بليغ حمدى لغنائه أغنية "بنلف"، وقال: مكنتش أعرف إن الأغنية من ألحان بليغ حمدى، الجمل بسيطة قوي وإحساسها عالى قوي، سمعتها بصوت سميرة سعيد أيام الجامعة".

وأضاف: "طلبت من سميرة سعيد الأغنية، قالت لى خدها طبعا يا حبيبى.. رحت لبليغ خدت معاد ورحت المهندسين"، وقال لى: صوتك جميل، وطلبت منه "بنلف" وقتها كشف لى أنه كتبها فى رثاء عبد الحليم حافظ، واتنازل لى عن اللحن والكلام".

وقالت أنغام: بليغ شخص متفرد حتى فى طريقة لبسه وخجله.

وعن كواليس مشاركته النجم أحمد زكى فيلم البطل، قال مصطفى قمر: "أحمد زكي عبقرى واتعلمت منه كتير"، لترد أنغام: "صحيح مكانش مغني بس كان مُعبر قوي".