شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفل رأس السنة في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني رامى عياش، حفلاً غنائياً يوم السبت 31 ديسمبر في بغداد بدولة العراق، ضمن حفلات رأس السنة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى.

وطرح عياش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وانتهى رامى عياش مؤخراً من تصوير مشاهده بمسلسل "العين بالعين" من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا علم حيث يشارك رامي بطولة العمل اللبنانية سيرين عبد النور، وينتمى الى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكان المطرب رامي عياش طرح مؤخراً أغنية بعنوان "أنت لي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات " يوتيوب" ومنصات الأغاني، الأغنية كلمات علي المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها فى لبنان، مع المخرجة إنجي جمال.الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل الحب للآخر بداخله.