شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: انتهينا من كتابة سيناريو الجزء الثانى من حريم كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة أنغام، مساء الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامجها الذي يُعرض على قناة dmc، الفنان مصطفى قمر، حيث عرضت، الخميس، الجزء الأول من الحوار.

وأعلن مصطفى قمر، خلال الحلقة، الانتهاء من سيناريو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" والذى يأتي بعنوان "أولاد حريم كريم"، وتدور فكرته حول أن أولاد أبطال العمل كبروا، مشيرا إلى أن ابنه "تيام" سيكون فى الفيلم ويؤدى دور ابنه، خاصة أنه يدرس المسرح فى الجامعة الأمريكية.

كما أبدت أنغام إعجابها بالفيلم وقالت: "حبيت حريم كريم قوى".

وقالت أنغام، إن عمر ابنها حضر حفلة لمصطفى قمر، وعلق الأخير: "أنا مبسوط بإن الجيل اللى طالع بيردد أغانيا".