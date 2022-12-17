شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يقيم حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى 2022 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، وذلك اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة.

وسيتم خلال الحفل تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

ويواصل عدد كبير من نجوم الفن في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث أعمالهم التليفزيونية الجديدة، والتي من المقرر أن ينافسوا بها ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2023.

ويشهد موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل منافسة قوية بين النجوم بعدد كبير من المسلسلات التي تشهد تنوعا واختلافا كبيرا في أحداثها وتنوعا في الخطوط الدرامية الخاصة بها.