شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وأسرة مسلسل "تحت الوصاية" يواصلون التصوير فى دمياط‎‎.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة عزبة البرج لاستقبال الفنانة منى زكي وأسرة مسلسل "تحت الوصاية"، والذي يتم تسجيله بمنطقة حلقة السمك داخل مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.

وشهدت مدينة عزبة البرج، بناء الديكورات الخاصة ببعض المشاهد الخاصة بالمسلسل استعدادا لانطلاق التصوير فجر اليوم السبت، بمشاركة الفنانة منى زكي والفنان دياب وأسرة المسلسل.

وتقدم الفنانة مني زكي مسلسل "تحت الوصاية" في السباق الرمضاني القادم بعد غياب موسمين.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ومقرر انطلاق تصوير أول المشاهد فجر غد.



عزبة البرج تستعد لاستقبال منى زكى وأسرة مسلسل تحت الوصاية‎‎



عزبة البرج تستعد لاستقبال منى زكى وأسرة مسلسل تحت الوصاية‎‎



عزبة البرج تستعد لاستقبال منى زكى وأسرة مسلسل تحت الوصاية‎‎



عزبة البرج تستعد لاستقبال منى زكى وأسرة مسلسل تحت الوصاية‎‎