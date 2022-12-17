شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل البرنامج الإذاعى "مع نبيلة" للفنانة نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد تفاصيل برنامجها الإذاعى الذى يحمل اسم "مع نبيلة" والمقرر إذاعته على إحدى الإذاعات الكبرى خلال الفترة المقبلة قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انتهيت من تسجيل معظم حلقات البرنامج الذى يتناول صناعة النجوم والنجمات في السينما المصرية.

وأضافت: البرنامج يحكي سيرتى ومشوارى الفني وعلاقتى بنجوم السينما، وكواليس أفلامى معهم، ويحمل عددًا من المفاجئات التي أتحدث عنها في تاريخى لأول مرة.

جدير بالذكر، بأن الفنانة نبيلة عبيد شاركت فى مسلسل "سكر زيادة"، والذى تم عرضه فى عام 2020، وتدور أحداثه حول عصمت وجميلة وكريمة، ثلاث سيدات يقعن ضحية لعملية نصب كبيرة بسبب قرارهن بشراء فيلا، وعليهن أن يتعايشن مع الوضع الراهن فى السكن مع بعضهن بنفس الفيلا، أو أن تفوز إحداهن بالاستحواذ على الفيلا.

وشارك الفنانة بطولة المسلسل كل من "سميحة أيوب، ونادية الجندى، وطارق عبدالعزيز، ومى الغيطى، وهالة فاخر"، والمسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.