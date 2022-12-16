شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح يا "دايرة" أولى أغانى مشروعه message song والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمرو مصطفى منذ قليل أغنية يا دايرة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، وهي أولى أغاني مشروعه message song.

تقول كلمات أغنية يا دايرة:

يا دايرة كل يوم تصغر يا دنيا قاسية بتغير

أنا اللي فهمت متأخر أنا غلطان

غريبة الدنيا وعجيبة أنا بتجازى على الطيبة

كان خلاص بقيت عيبة تكون إنسان

يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي

ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي

وبسأل روحي إيه مكمل وإيه باقيلي

وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني

خسرت الدنيا علشانهم وخسروني

وسبق أن حقق عمرو مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بأغاني ألبومه الذي حمل اسم غيرك مين، وتصدر محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

وكان الفنان عمرو مصطفى قد طرح أغنية "سيبوه"، رابع أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم غيرك مين، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، كمان زياد ياسر.

وطرح عمرو مصطفى ثلاث أغنيات مؤخرا من ألبومه الجديد "غيرك مين"، أبرزها: أغنية "إلا أنا" وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع Luis Robisco، وأغنية "رقصة" التي تخطت 8.4 مليون مشاهدة عبر حساباته الرسمية وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.