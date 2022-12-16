شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يعيش حالة فنية ويشارك فى 3 أعمال درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم خالد سليم حالة من النشاط الفني حيث يشارك في 3 مسلسلات دفعة واحدة بعد غيابه منذ سنتين عن الدراما التليفزيونية منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "جمال الحريم".

العمل الأول الذي يشارك فيه مسلسل "عودة البارون" بطولة الفنان حسين فهمي، علاء مرسي، ضياء الميرغني، سامي مغاوري، نهال عنبر، ميس حمدان، صبري عبد المنعم، ومن إخراج سامر خضر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة .

وتدور أحداث مسلسل عودة البارون حول شخصيات تعانى من هواجس الماضى، منهم عزام الرشيدى 60 عامًا الدور الذى يقدمه حسين فهمي، إذ يعود هذا المسن لمصر بعد غربة طويلة ليفتتح فندقه من جديد بعد مضى زمن كبير كان هذا الفندق مهملا تماما.





ويشارك خالد سليم في مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.





كما يشارك أيضا في مسلسل "السجل الأسود" مع الفنانة مى سليم، لبلبة، دينا، أحمد عبد الله محمود، منذر رياحنه، حازم إيهاب، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج جميل جميل المغازي، وتأليف ناصر طوبال وياسر بدوي، وتدور أحداثه في إطار تشويق أكشن حول 30 حلقة.





وكانت آخر أعمال خالد سليم فى الدراما مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وشارك فى بطولته مع خالد كل من نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين .

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.