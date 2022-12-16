شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر وهانى رمزى ونجوم الفن فى عقد قران المخرج تامر كرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المخرج المسرحى تامر كرم قرانه منذ قليل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس على رنا سعيد وسط حضور عدد من النجوم منهم؛ هانى رمزى، محمد جمعة، رانيا فريد شوقى، وإيهاب فهمى، مصطفى خاطر، والمخرج عمرو عابدين.

كما حضر عقد القران؛ أحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، وأيمن الشيوى، وأحمد كشك، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وإبراهيم السمان، وحاتم صلاح، ومحمود عزب، وعادل حسان مدير مسرح الطليعة، ووائل عبد الله مهندس الديكور، والمخرج أمير اليمانى ومحمد أبو داود، ومنة تيسير.

يذكر أن تامر كرم، أخرج مسرحيات "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، "أبو العربى" للنجم هانى رمزى، "يوم أن قتلوا الغناء"، "هنا أنتيجون" بمسرح الطليعة، "الليلة ماكبث" بمركز الهناجر للفنون، "ليلة القتلة" بمسرح الطليعة، "غنوة" بمركز الهناجر للفنون.



حفل زفاف المخرج تامر كرم



حفل زفاف المخرج تامر كرم



حفل زفاف المخرج تامر كرم



حفل زفاف المخرج تامر كرم



حفل زفاف المخرج تامر كرم



حفل زفاف المخرج تامر كرم