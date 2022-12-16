شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل عن "ويجز": أدعم كل من يمثل وطنى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا للتعليق على إحياء مطرب الراب "ويجز" حفل نهائى مونديال كأس العالم المقام حاليًا بقطر وإصداره أغنية "عز العرب" موضحًا موقفه موقف النقابة منه بعد اللغط الذى أثير خلال الساعات الماضية.

وقال مصطفى كامل فى البيان: أُصرح أنا مصطفى كامل، نقيب عام المهن الموسيقية بأن كل ما يثار من أخبار ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام بشأن مغنى الراب ويجز لا تمت للحقيقة بأى صلة، وأننى وللمرة الأخيرة أؤكد أن هناك من يفتعل أزمة غير حقيقية وغير مبررة بهدف الإثارة، ولا أعلم ما هو الهدف من افتعالها ومن هو الراعى لها".

وأضاف نقيب الموسيقيين: "أنوه للمرة المليون أن ويجز مثله مثل الكثير من الشباب (شعبة الراب) الذين حاولت بكل السبل احتوائهم وتوفيق أوضاعهم بالشكل المنضبط واللائق فنياً وأدبياً مع العادات والتقاليد المصرية وبما يتلائم مع وضع الفن المصرى الذى ظل وسيظل رائداً للفنون".

وتابع: وآخر ما أود توضيحه للعامة، أن مؤدى الراب ويجز لم يحضر لمقر النقابة نهائياً أسوة بباقى كل زملاء شعبته (شعبة الراب) منذ أن اتخذنا جميعًا نقيبًا ومجلس إدارة قرارًا بإلغاء كل التصاريح السابقة، وإعادة ضبط الأوضاع ولم الشمل لكل شعب الغناء والموسيقى بما يناسب عادات المصريين وتقاليدهم وموروثهم الفنى والثقافى والموسيقى".

وعلق: ومن ثم فإن مؤدى الراب (ويجز) نتيجة عدم حضوره لمقر نقابة المهن الموسيقية حتى الآن، وبناء على ذلك فهو لم يحمل التصريح النقابى بالعمل حتى الآن داخل جمهورية مصر العربية".

واختتم مصطفى كامل البيان: "ومن جانبى أعلن كل الدعم الشخصى والوطنى لكل من يمثل وطنى بالخارج شريطة أن يكون تمثيلاً مشرفاً ولائقاً بسمعة الفن المصرى باختلاف نماذجه وأشكاله الموسيقية".