شكرا لقرائتكم خبر عن "ما بعد الجنون" فيلم غنائى يجمع محمود حميدة وشيرين رضا بمشاركة 3 مطربين شباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام كامل من التحضير انتهي تصوير فيلم "ما بعد الجنون"، وهو أول فيلم غنائي مصري منذ سنوات طويلة، ويمثل عودة قوية لهذا النوع من الأفلام، والفيلم من بطولة النجم الكبير محمود حميدة والنجمة المتألقة شرين رضا، ويشهد عودة جديدة للفنانة بسمة، والفنان القدير محمود قابيل الى شاشة السينما، كما يعود من جديد الفنان القدير لطفي لبيب في دور متميز مع الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وجميعهم يقدمون أدوار وشخصيات جديدة عليهم ستفاجئ الجمهور.

يشهد العمل لأول مرة اشتراك ثلاثة نجوم من المطربين الشباب الذين لهم أثر كبير في الموسيقى المنتشرة في الشارع المصري وهم، مسلم، وشاهين، وهاني الدقاق نجم فريق مسار إجباري، كما يشارك الفنان علاء مرسى كضيف شرف في الفيلم، هذا بالإضافة الى العديد من المواهب الغنائية الشابة وهم، عبيدة، وسيف هانو، ورغدة، ومالك.

الفيلم من تأليف الشاعر الكبير جمال بخيت وإخراج عادل أديب، وموسيقى تصويرية للموسيقار أشرف محروس وإنتاج مازن الجبلي ، وجاء جزء كبير من الحوار في الفيلم على شكل أغاني وهو أمر جديد علي السينما المصرية، وشارك كل الممثلين في الغناء ، وهذا الفيلم هو بداية تقديم هذه النوعية من الأفلام التي تفتقدها السينما المصرية والعربية، رغم نجاحها في السينما العالمية والإقبال الجماهيري الكبير عليها.



شيرين رضا في الفيلم



شيرين رضا



لطفي لبيب



محمود حميدة في فيلم ما بعد الجنون



محمود حميدة وشيرين رضا في الفيلم



محمود حميدة وشيرين رضا