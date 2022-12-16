شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعود للدراما الشعبية في مسلسله "سوق الكانتو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد "سوق الكانتو" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويعود كرارة بهذا العمل إلى الدراما الشعبية من جديد بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث تدور أحداث سوق الكانتور في اطار شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.

وانطلق أمير كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" في مسلسل "طرف ثالث" الذى تم عرضه عام 2012 والذى دفعه نحو البطولة المطلقة في العام التالى مباشرة وقدم مسلسل "تحت الأرض"، واستكمال كرارة بعد ذلك أدواره الشعبية في مسلسلى "حوارى بوخاريست" عام 2015 و"الطبال" عام 2016.

وخلال الأعوام الماضية ابتعد كرارة عن الأدوار الشعبية وقدم شخصية ضابط الشرطة في مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة أعوام 2017، و2018، و2019، وبعده جسد دور ضابط الجيش في مسلسل "الاختيار" عام 2020، والذى تناول شخصية البطل أحمد منسى، ثم ظهوره بشخصية الضابط مرة أخرى في مسلسل "العائدون" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى صور أمير كرارة عدد من مشاهد فيلمه الجديد "البعبع"ويجسد فيه دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" صديق محمد عبد الرحمن واسمه "سوكا" يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم، ويشارك في البطولة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.