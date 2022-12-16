شكرا لقرائتكم خبر عن تحت تهديد السلاح لحسن الرداد يتصدر الإيرادات اليومية بـ 134 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور العرض السينمائية أمس ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي الإيرادات مقارنة بإيرادات الأربعاء الماضي، حيث حققت أفلام السينما، أمس، إيرادات بلغت 324 ألفًا و931 جنيهًا.

وتصدر فيلم "تحت تهديد السلاح" قائمة إيرادات الأفلام أمس محققا 133 ألفًا و932 جنيهًا، وهو من بطولة حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

واحتل المركز الثانى فيلم "فضل ونعمة" الذى حقق إيرادات بلغت 87 ألفا و184 جنيها، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يليه فيلم "هاشتاج جوزني" الذي حقق أمس 67 ألفا و506 جنيها، وهو من بطولة أمير المصرى ومايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

كما حقق فيلم "كيرة والجن" 14 ألفا و578 جنيها ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

بينما حقق فيلم "بحبك" إيرادات أمس بلغت 11 آلفا و321 جنيها، وهو يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى.

يلية فيلم "عمهم" أمس 10 آلاف و410 جنيهات، وهو من بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

يذكر أن دور العرض السينمائية تستعد خلال الفترة المقبلة لاستقبال أفلام موسم إجازة نصف العام، حيث يتنافس 6 أفلام جديدة، وهي دكتور جميل أخصائي تجميل، شلبي، أخي فوق الشجرة، مغامرات كوكو، جروب الماميز، المطاريد، اتنين للايجار.