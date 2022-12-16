شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" بدور العرض العربية يوم 12 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" للنجم محمد هنيدى في دور العرض بالوطن العربى يوم 12 يناير المقبل، وذلك بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض المصرية حيث يعرض الفيلم في مصر يوم 28 ديسمبر الجارى ليفتتح موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023.

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يسجل أولى تجارب النجم محمد هنيدى في عالم الإنتاج، بعدما دشن هنيدى شركة إنتاج خاصة به واختار أن يكون هذا الفيلم الذى كتب فكرته أيضًا، باكورة إنتاجات الشركة كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج الفيلم.

فيلم "نبيل الجميل اخصائى تجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

وفى سياق آخر يتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.