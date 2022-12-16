شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يتعرض لموقف محرج.. ويرد بطريقة كوميدية: أنا محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم هاني رمزي لموقف محرج من إحدى معجباته، بعد طلبها التقاط صور تذكارية معه، وقالت الفتاة خلال التصوير معه مع عادل إمام يا بنات الأمر الذى عرضه لموقف محرج وقال لها بطريقة كوميدية أنا مش عادل إمام أنا محمد هنيدى.

وقال مؤخرًا النجم هاني الرمزي خلال تكريمه بحفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي: لي الشرف أن يتم تكريمي من هذا الملتقي لأني ابن المسرح الجامعي، وخريج مسرح تجارة وفخور أنني خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان لي زملاء كثيرون مبدعون منذ أيام الجامعة وأصبحوا نجوم كبار.. في مسرح الجامعة كان خيالنا وإبداعنا بكر.

وتابع رمزي: حاولنا أن نصنع شيئًا في الجامعة أن نستمتع وكان معي المخرج الكبير خالد جلال الذي أصبح من أكبر مخرجي الدول العربية والمسرح العربي، وأود أن أقول لكل المشاركين إن الإبداع شيء مهم وإياكم أن تتوقفوا عنه، دورنا أن نتمسك بهذا الإبداع، هناك إبداع لابد أن نحلق به لأبعد الحدود وهناك ما يجوز أن نقدمه وأشياء أخرى لا تجوز، ولكن في النهاية لا يمكن أن نتوقف عن الإبداع، "وأوصيكم ماتخلوش حاجة تحجم إبداعنا".