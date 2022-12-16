شكرا لقرائتكم خبر عن سعد هنداوى: تأسيس قناة وثائقية مصرية حدث عظيم ولابد من روافد مختلفة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج سعد هنداوى رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، وقال لـ"الخليج 365": "إطلاق أول قناة للأفلام التسجيلية أو الوثائقية في رأيى مش بس إنه حدث مهم جدًا وعظيم وانما جه متأخر جدًا".

وأضاف هنداوى: "أنا أتصور وبتكلم في ذلك منذ سنوات إن ازاى مفيش قناة متخصصة في الأفلام التسجيلة بمصر اللى هيا من بداية السينما بها مخرجين عظام رواد في هذا المجال، ولذلك فهى خطوة متأخرة بس الحمد لله إنها حصلت، ودا شيء عظيم، وكمان تحصل إن الدولة هي التى تصدر قناة بهذ الشكل يضمن مستوى جيد وفهم لأهمية الفيلم التسجيلى ولكن بشرط انه التنوع في الإنتاج".

وتابع سعد هنداوى قائلاً: "طالما بنقول قناة وثائقية، يبقى فيه روافد مختلفة منها انها تشترى أفلام ونتعرضها زى كل القنوات، ثانياًهي انتاج الأفلام التسجيلية أو الوثائقية، وعاوز اقترح حاجة تالتة كمان وبما ان القناة متخصصة في الأفلام التسجيلية ممكن تبدأ تباعا في عملية ترميم الأفلام التسجيلية الهامة سواء منها ما هو انتاج المركز القومى للسنما أو ما هو انتاج جهات أخرى مثل هيئة الاثار أو أى جهات من هذا النوع".

واستكمل هنداوى بان ذلك يضمن الحفاظ على التراث، خاصة وأن جهة واحدة وهى المركز القومى للسينما لا تستطيع أن تقوم بكل ذلك موضحاً:"لو دخلت الدولة متمثلة في الشركة المتحدة التي أطلقت هذه القناة، بأنها تنتج أفلام كمان، وترمم أفلام من التراث ودا يضمن نجاح عظيم، واذا ليا اقترح يتم الاستعانة بجدارتى السينما التسجسلية هو دكتور مجدى عبد الرحمن خبير الترميم، فعندمنا كانت مؤسسة سكورسيزى ترمم فيلم المومياء للأستاذ شادى عبد السلام كان هو المرجع بالنسبة لهم وكان في تواصل مباشر معهم".

وأوضح سعد هنداوى: "مجدى عبد الرحمن مش بس مرجع فيما يخص المعامل والترميم وإنما مرجع فيما يخص التاريخ، فهو يعرف الأفلام اللى اتعملت وايه المهم فيهم، وفيما يخص الإنتاج واللى بتمناه من قناة في بلدى متخصصة في السينما التسجيلية، التنوع ودا يعنى مفتاح مهم جدا جدا لجلب المفترج انه يبدأ يشوف من بس كواليتى صورة حلوة انما التوع والجرأة في أنواع الفيلم التسجيلى لانه مش حاجة واحدة ونوعية واحدة".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن بدء البث التجريبى لقناة الأفلام الوثائقية الجديدة في يناير 2023، وإطلاقها رسميا في مايو من نفس العام، كما قررت الشركة المتحدة تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسا للقناة الوثائقية.