شكرا لقرائتكم خبر عن مصريتان ومغربى يتأهلون لمسابقة البحث العلمى المسرحى بمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن أسماء المتأهلين للمراكز الثلاثة الأفضل في النسخة السابعة من مسابقة البحث العلمي المسرحي، وفاز بها الباحثة المصرية أسماء محمد حسن إبراهيم،عن بحثها: "تجليات الصدمة فى المسرح النسوي السعودي.. خطاب المرأة في نصوص ملحة عبد الله"، والباحث عادل القريب، المغرب، عن بحثه "العرض المسرحي "ديالي": بين صدمة الطرح الموضوعاتي وحدود الاشتغال الجمالي"، والباحثة مروة أحمد وهدان، مصر، عن بحثها "تجليات مسرح الصدمة في الخطاب المسرحي الفلسطيني (دراسة نقدية لمسرحية "المسلخ" بين النص والعرض).

وصرح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله قائلاً : المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، نجحت وعلى مدار النسخ السبع أن تقدم أسماء باحثين شباب وتكرسها، وتفتح أفاق بحث جديدة في المنجز الفكري العربي المسرحي، وهذا ما تؤمن به الهيئة، وهذا ما نصت عليها استراتيجية عملها، فالعناية بكافة الأقانيم المكونة للعملية المسرحية يجب أن تكون أساساً للتنمية، فالإبداع المسرحي عملية متكاملة كلية، وإنني إذ أشكر لجنة التحكيم التي قدمت عديد الملاحظات والتوصيات الهامة، فإنني اؤكد أن ما قدمته اللجنة هو موضع اهتمام واحترام لدينا، كما وأقدم التهاني للباحثين الذين تبوأوا المراتب الثلاث الأفضل، داعياً الباحثين الشباب إلى إبداء المزيد من الجدية في بحثهم العلمي، فمعايير التحكيم في هذه المسابقة دقيقة وهذا أمر حاسم.

وتكونت اللجنة المحكمة من : الدكتور سعد يوسف من السودان ،والدكتور سعيج الناجي من المغرب ، والدكتورة نجوي عانوس من مصر ، كما وضعت الهيئة منهجية لإخضاع الباحثين الذي حصلوا على أعلى ثلاث درجات، لمساءلة خلال ندوة محكمة علنية، تجري بحضور أعضاء لجنة التحكيم، لتحديد تراتبية للفائزين، حيث تحسم هذه الندوة قدرات وإمكانات الباحث للدفاع عن بحثه، وستجري وقائع هذه الندوة ضمن فعاليات الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي الذي ينظم في الدار البيضاء في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2023، وتم الاتفاق مع كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك لاحتضان هذه الندوة، ضمن امتداد الإشعاع الوطني للمهرجان.