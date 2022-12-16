شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للغة العربية.. مجمع اللغة العربية يكرم الفنان سامح الصريطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان الكبير سامح الصريطي دعوة من مجمع اللغة العربية لحضور الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وجاء في صيغة الدعوة: إيمانا منا بدوركم الفعال في خدمة اللغة العربية ودعمها يسعد مجمع اللغة العربية أن يدعوكم لحضور تلك الاحتفالية لتكريمكم وتقديم درع المجمع اليكم وذلك يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022.

الاحتفالية تقام الساعة الحادية عشرة ويدير الاحتفالية الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب عضو المجمع ، وتبدأ الاحتفالية بكلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعنوان " اللغة العربية في الدستور والتشريع المصري، ثم قصيدة للأستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد راضي عضو المجمع بعنوان "مقتطفات من الشعر" ويليها كلمة للأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم أستاذ الادب والنقد بجامعة الازهر بعنوان " اللغة العربية والتحديات الحديثة " ثم كلمة للأستاذ الدكتور محسن رشوان الخبير بالمجمع بعنوان: " اللغة والذكاء الاصطناعي".

وفي الجلسة الثانية كلمة للأستاذ الدكتور "محمد حسن المرسي" عضو المجمع بعنوان "اللغة العربية في التعليم: الواقع والطموح"، يليها قصيدة للأستاذ الدكتور الشاعر أحمد تيمور الأستاذ بكلية الطب بجامعة الازهر بعنوان "هي اللغة"، وكلمة أيضًا للأستاذ الدكتور مصطفي رياض الخبير بالمجمع بعنوان: الترجمة وبناء الدولة الحديثة في مصر"، وفي نهاية اللقاء سيكون هناك عدد من التكريمات لعدد من الرموز والشخصيات المعنية بخدمة اللغة العربية.