هاني رمزي يتعرض لموقف محرج بسبب عادل إمام.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - تعرض الفنان المصري هاني رمزي لموقف محرج من إحدى معجباته، بعد طلبها التقاط صورا تذكارية معه.

وأثناء التصوير قامت بالتقاط فيديو قصير لهما لوضعه على صفحتها الشخصية، وقالت أثناء الفيديو مع عادل إمام يا بنات، الأمر الذى وضع هاني رمزي فى موقف محرج لكونها لا تعرف اسمه.

وحاول هاني رمزي الخروج من هذا الموقف بطريقة كوميدية فرد عليها قائلا: أنا مش عادل إمام أنا محمد هنيدي .

وعلق هاني رمزي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر كاتبا: “مش أى حد يتلعب بيه”.