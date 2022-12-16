فيفي عبده من السعودية: “شوية دلع من اللي اتمنع”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 16 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد من خلال تواجدها في السعودية لحضور معرض انا عربية.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “ايوه بقى شوية دلع من اللي اتمنع انا هنا جاية عشان انا عربية انا موجودة في الرياض في السعودية بحبكم اوي”.

ثم شاركت فيفي عبده متابعيها بجولة داخل غرفتها في الفندق الذي تقيم فيها في الرياض قائلة “حبيب اوريكم يوم من حياتي بعيشه ان شاء الله يا رب دائما وانا في الصحة والعافية”.

يذكر ان معرض ” أنا عربية ” يقام في منطقة واجهة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، ويشارك في المعرض العديد من المصممات الموهوبات من مختلف الدول العربية، ضمن حدث يُعد الأكبر في عالم الإبداع على مستوى المنطقة.

ويشارك الجناح المصري في ” أنا عربية ” بمصممات يستعرضن التفاصيل العديدة في الأزياء، بنحو 26 علامة تجارية تتنوع منتجاتها بين الفساتين، والعباءات، والأحجار الكريمة، وغيره من مصنوعات الحرير، والجلد، والقطن المصري.