شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة عن "عز العرب" لـ ويجز فى المونديال: "شعور بالفخر والأغنية والفيديو مبهرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج عمرو سلامة، بمشاركة مطرب الراب المصرى ويجز فى ختام كأس العالم المقام بدولة قطر بأغنية "عز العرب"، معربًا عن فخره بمشاركته في هذا الحدث الكبير.





وعلق المخرج عمرو سلامة خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: " الأغنية والفيديو مبهرين، شعور بالفخر لكن ممتزج بالمرارة، مرارة الفجوة الدائمة بين الطموح والمسموح".

وكان الحساب الرسمي للفيفا طرح الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أولى ساعات طرحها.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، ويشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.