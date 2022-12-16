شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة عن مشاركة ويجز فى المونديال: فخور إن فنانا مصريا العالم كله هيشوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان محمد جمعة، بمشاركة مطرب الراب المصرى ويجز فى ختام كأس العالم المقام بدولة قطر بأغنية "عز العرب"، معربًا عن فخره بمشاركته في هذا الحدث الكبير.





وكتب محمد جمعة خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "كامل احترامي لقرارات نقابة المهن الموسيقية، بس أنا كمواطن مصري، فخور ان فنان مصري العالم كله هايشوفه ويسمعه في ختام كاس العالم، الفايده أكبر بكتير".

وكان الحساب الرسمي للفيفا طرح الأغنية الرسمية لـ كأس العالم المقام حاليا في قطر التى قام بغنائها مغنى الراب المصرى ويجز، الأغنية طرحت تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج على العربي، وحققت نجاحا مبهرا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أولى ساعات طرحها.

أغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، والجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذى اخرجه وانتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، ويشار إلى أن فيديو كليب "عز العرب" مدير التصوير له فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب.